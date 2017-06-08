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08.06.2017  13:02   

В Харькове 16-летний парень отравился наркотиками

Парня доставили в больницу, где он впал в кому.


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7 июня в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение от врача о том, что в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова доставлен несовершеннолетнего с отравлением наркотическими веществами.

На момент доставки парня в больницу он был в сознании. Однако через некоторое время впал в кому. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.

Сведения о событии внесены в журнал единого учета правонарушений. Работники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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