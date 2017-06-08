08.06.2017 13:02

В Харькове 16-летний парень отравился наркотиками

Парня доставили в больницу, где он впал в кому.



// Facebook

7 июня в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение от врача о том, что в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова доставлен несовершеннолетнего с отравлением наркотическими веществами.

На момент доставки парня в больницу он был в сознании. Однако через некоторое время впал в кому. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.



Сведения о событии внесены в журнал единого учета правонарушений. Работники полиции выясняют обстоятельства происшествия.