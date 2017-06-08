В Харькове 16-летний парень отравился наркотиками

Парня доставили в больницу, где он впал в кому.
7 июня в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение от врача о том, что в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова доставлен несовершеннолетнего с отравлением наркотическими веществами.
На момент доставки парня в больницу он был в сознании. Однако через некоторое время впал в кому. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.
Сведения о событии внесены в журнал единого учета правонарушений. Работники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями. Вместе с тем день не склоняет к дипломатичности, остерегайтесь споров.
Утро и день будут ясными и жаркими, а вот под вечер набегут тучи, синоптики обещают дождь с грозой и градом, порывы шквалистого ветра до 15-24 м/с.
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