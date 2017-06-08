08.06.2017 13:32

На Харьковщине разоблачили сеть игорных заведений (ФОТО)

Обыски проводились в пяти районах области.



// Прокуратура

Харьковская местная прокуратура №6 совместно с сотрудниками Харьковского ОП ГУНП Украины в области и УСБУ в области в ходе расследования уголовного производства разоблачили и пресекли деятельность сети игорных заведений.



По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, обыски проведены в 5 игорных заведениях на территории Харьковского, Змиевского, Первомайского, Волчанского и Нововодолажского районов области.

Изъято 50 системных блоков, с помощью которых осуществлялся доступ к азартным играм, 5 денежных терминалов и бухгалтерскую документацию, в которой фиксировались ставки и выигрыши посетителей заведения.



Все игорные заведения предоставляли доступ к интерактивному онлайн-казино и работали под видом Интернет-центров.



«Сейчас назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых решится вопрос о уведомление о подозрении организатору сети игорных заведений и избрании ему меры пресечения», - рассказал А. Яковлев.



Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины-занятие игорным бизнесом.