08.06.2017 16:25

На Салтовке столкнулись мотоцикл и Daewoo

Авария произошла сегодня, 8 июня, около 14.00, на перекрестке улиц Валентинивской и Гвардейцев-Широнинцев.



// Патрульная полиция

По предварительным данным, автомобиль Daewoo поворачивал с Широнинцев в сторону метро «Студенческая» и не предоставил преимущество мотоциклу, который двигался по улице Гвардейцев-Широнинцев со стороны улицы Героев Труда.

В результате происшествия пострадал водитель мотоцикла, которого госпитализировали в больницу.



Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.