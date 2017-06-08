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08.06.2017  16:25   

На Салтовке столкнулись мотоцикл и Daewoo

Авария произошла сегодня, 8 июня, около 14.00, на перекрестке улиц Валентинивской и Гвардейцев-Широнинцев.


// Патрульная полиция

По предварительным данным, автомобиль  Daewoo поворачивал с Широнинцев в сторону метро «Студенческая» и не предоставил преимущество мотоциклу, который двигался по улице Гвардейцев-Широнинцев со стороны улицы Героев Труда.

В результате происшествия пострадал водитель мотоцикла, которого госпитализировали в больницу.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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