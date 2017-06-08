На Салтовке столкнулись мотоцикл и Daewoo

Авария произошла сегодня, 8 июня, около 14.00, на перекрестке улиц Валентинивской и Гвардейцев-Широнинцев.
По предварительным данным, автомобиль Daewoo поворачивал с Широнинцев в сторону метро «Студенческая» и не предоставил преимущество мотоциклу, который двигался по улице Гвардейцев-Широнинцев со стороны улицы Героев Труда.
В результате происшествия пострадал водитель мотоцикла, которого госпитализировали в больницу.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями. Вместе с тем день не склоняет к дипломатичности, остерегайтесь споров.
Утро и день будут ясными и жаркими, а вот под вечер набегут тучи, синоптики обещают дождь с грозой и градом, порывы шквалистого ветра до 15-24 м/с.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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