 
Главная Новости Криминал и происшествия Парень отмечал выпускной и выпрыгнул из окна
08.06.2017  17:29   

Парень отмечал выпускной и выпрыгнул из окна

Пострадавший находится в реанимации «неотложки».


// Facebook

Сегодня около трех часов ночи сообщили о происшествии в Баварском переулке.

По предварительным данным, 22-летний житель Сумской области выпрыгнул из окна, расположенного на 4-м этаже дома, во время празднования выпускного.

Медики госпитализировали молодого человека в реанимацию городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова.

Парень был доставлен в больницу с перелом позвоночника, травматическим шоком, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Сведения внесены в журнал единого учета правонарушений.

 

Тэги:  выпрыгнул из окна, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.05 Криминал и происшествия Ученица выпрыгнула из окна второго этажа школы 05.01 Криминал и происшествия Из-за несчастной любви парень выбросился с шестого этажа 28.12 Криминал и происшествия Харьковчанин, больной раком, выпрыгнул из окна больницы
 
 

Видео

Харьков снова стал председательствующим городом Ассоциации городов-обладателей Приза Европы
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 