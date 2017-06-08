08.06.2017 17:29

Парень отмечал выпускной и выпрыгнул из окна

Пострадавший находится в реанимации «неотложки».



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Сегодня около трех часов ночи сообщили о происшествии в Баварском переулке.

По предварительным данным, 22-летний житель Сумской области выпрыгнул из окна, расположенного на 4-м этаже дома, во время празднования выпускного.



Медики госпитализировали молодого человека в реанимацию городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова.

Парень был доставлен в больницу с перелом позвоночника, травматическим шоком, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Сведения внесены в журнал единого учета правонарушений.



