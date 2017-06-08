Парень отмечал выпускной и выпрыгнул из окна

Пострадавший находится в реанимации «неотложки».
Сегодня около трех часов ночи сообщили о происшествии в Баварском переулке.
По предварительным данным, 22-летний житель Сумской области выпрыгнул из окна, расположенного на 4-м этаже дома, во время празднования выпускного.
Медики госпитализировали молодого человека в реанимацию городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова.
Парень был доставлен в больницу с перелом позвоночника, травматическим шоком, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Сведения внесены в журнал единого учета правонарушений.
Может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями. Вместе с тем день не склоняет к дипломатичности, остерегайтесь споров.
Утро и день будут ясными и жаркими, а вот под вечер набегут тучи, синоптики обещают дождь с грозой и градом, порывы шквалистого ветра до 15-24 м/с.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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