08.06.2017 16:59

Перед мостом на проспекте Ландау из-за ВАЗа «стукнулись» три иномарки

Авария произошла сегодня, 8 июня, около девяти утра возле дома 62-В по проспекту Льва Ландау.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, там столкнулись автомобили ВАЗ 2110, Дэу Сенс, Тойота Авенсис и Митсубиси Легаси.



По предварительным данным, ВАЗ двигался по проспекту в средней полосе, и на разрыве с мостом решил перестроиться в крайнюю левую полосу для разворота.

Однако он не предоставил преимущество в движении автомобилю Дэу, который резко затормозил и, пытаясь уйти от столкновения, врезался в бордюр.

Ехавший за Дэо автомобиль Тойота тоже резко затормозил, и в него врезался Митсубиси.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.



На водителя ВАЗа полицeйские составили протокол за создание аварийной ситуации.











