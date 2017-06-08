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08.06.2017  16:59   

Перед мостом на проспекте Ландау из-за ВАЗа «стукнулись» три иномарки

Авария произошла сегодня, 8 июня, около девяти утра возле дома 62-В по проспекту Льва Ландау.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, там столкнулись автомобили ВАЗ 2110, Дэу Сенс, Тойота Авенсис и Митсубиси Легаси.

По предварительным данным, ВАЗ двигался по проспекту в средней полосе, и на разрыве с мостом решил перестроиться в крайнюю левую полосу для разворота.

Однако он не предоставил преимущество в движении автомобилю Дэу, который резко затормозил и, пытаясь уйти от столкновения,  врезался в бордюр.

Ехавший за Дэо автомобиль Тойота тоже резко затормозил, и в него врезался Митсубиси.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.

На водителя ВАЗа полицeйские составили протокол за создание аварийной ситуации.





 

Тэги:  дтп, харьков
 
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