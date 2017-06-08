08.06.2017 17:58

На Харьковщине водитель погиб под колесами своего автомобиля

Авария произошла днем 7 июня на трассе Киев-Харьков-Довжанский.



// Нацполиция

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая установила, что погибшим является

Как установила полиция, во время движения автомобиля MAN произошла незначительная поломка, и 53-летний водитель поставил машину на ручной тормоз и попытался устранить поломку.

Однако автомобиль тронулся с места и переехал мужчину.

Пассажир грузовика, 44-летний брат водителя, пытался остановить машину, но несколько метров все же автомобиль проехал.

Водитель погиб на месте происшествия.



После составления всех необходимых документов материалы с места происшествия были направлены в следственное управление ГУНП в Харьковской области для решения вопроса о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.