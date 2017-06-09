09.06.2017 09:05

ДТП на Клочковской: машина врезалась в островок безопасности

8 июня в 22.30 на улице Клочковской рядом с домом № 159 произошло дорожно-транспортное происшествие.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



По прибытию на место происшествия водитель автомобиля "Ваз-21099" сообщил полицейским, что он ехал во второй полосе. В правой полосе ехал другой неизвестный ему автомобиль, который создал аварийную ситуацию. Поэтому водитель "Ваза" для того, чтобы избежать столкновения с автомобилем резко повернул налево и врезался в островок безопасности.



Водитель другого автомобиля не остановился и поехал дальше.



Полицейские собрали первичный материал и передали его на доработку отдел розыска и дознания Управления патрульной полиции.