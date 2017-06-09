ДТП на Клочковской: машина врезалась в островок безопасности

8 июня в 22.30 на улице Клочковской рядом с домом № 159 произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По прибытию на место происшествия водитель автомобиля "Ваз-21099" сообщил полицейским, что он ехал во второй полосе. В правой полосе ехал другой неизвестный ему автомобиль, который создал аварийную ситуацию. Поэтому водитель "Ваза" для того, чтобы избежать столкновения с автомобилем резко повернул налево и врезался в островок безопасности.
Водитель другого автомобиля не остановился и поехал дальше.
Полицейские собрали первичный материал и передали его на доработку отдел розыска и дознания Управления патрульной полиции.
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