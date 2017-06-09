09.06.2017 09:51

На Харьковщине правоохранители обнаружили поле конопли

В Харьковской области на территории одного из участков обнаружили посевы конопли.



Пресс-служба полиции

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.



Сотрудники группы быстрого реагирования Золочевского отделения полиции обнаружили растения конопли на территории одного из домовладений в поселке Золочев.

36-летний хозяин домовладения пояснил, что выращивал наркосодержащие растения для собственного потребления. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли 84 куста конопли.

По предварительным данным факт происшествия следователем Золочевского отделения полиции внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.