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09.06.2017  09:51   

На Харьковщине правоохранители обнаружили поле конопли

В Харьковской области на территории одного из участков обнаружили посевы конопли.


Пресс-служба полиции

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Сотрудники группы быстрого реагирования Золочевского отделения полиции обнаружили растения конопли на территории одного из домовладений в поселке Золочев.
36-летний хозяин домовладения пояснил, что выращивал наркосодержащие растения для собственного потребления. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли 84 куста конопли.

По предварительным данным факт происшествия следователем Золочевского отделения полиции внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

 

Тэги:  конопля, полиция, харьков
 
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