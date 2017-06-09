09.06.2017 10:18

В Изюме от удара молнии загорелся дом, хозяйка получила электрические ожоги

8 июня в 21:50 поступило сообщение о пожаре в летней кухне на территории частного домовладения поселка Капитоловка Изюмского района.



Rmnt.net

На место происшествия выехало отделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на автоцистерне в составе 7 спасателей и дополнительно бригада местных пожарных Изюмского комбикормового завода.

Огнем уничтожено деревянные конструкции перекрытия здания на площади около 50 квадратных метров. Существовала угроза переброски пламени на другие хозяйственные постройки и жилой дом.



В 23:20 пожар был ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пожара на другие здания. Причиной пожара стал разряд молнии. Кроме того, от удара молнии пострадала хозяйка дома. С электрическими ожогами рук и ног она была госпитализирована в Изюмской центральной районной больницы.



В этот же день на территории Харьковской области произошло еще 2 пожара связанных с ударами молний. В селе Песчанка Красноградского района сгорела крыша и чердачное помещение жилого дома на площади 90 кв.м., а также в с. Александровское Кегичевского района горела крыша недействующего коровника на площади 20 кв.м.