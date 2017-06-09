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09.06.2017  10:43   

Пятилетний ребенок выпал из окна третьего этажа больницы

Мальчик вместе с матерью находился на лечении в детском отделении Балаклейской больницы.


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Около десяти часов вечера ребенок играл у открытого окна в палате и выпал.

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки и живота госпитализировали в больницу города Харькова. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Следователем открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудники Балаклейского отдела полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  выпал из окна, ребенок, полиция, харьков
 
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