09.06.2017 10:43

Пятилетний ребенок выпал из окна третьего этажа больницы

Мальчик вместе с матерью находился на лечении в детском отделении Балаклейской больницы.



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Около десяти часов вечера ребенок играл у открытого окна в палате и выпал.



Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки и живота госпитализировали в больницу города Харькова. Состояние его здоровья удовлетворительное.



Следователем открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас сотрудники Балаклейского отдела полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.