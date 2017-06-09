Пятилетний ребенок выпал из окна третьего этажа больницы

Мальчик вместе с матерью находился на лечении в детском отделении Балаклейской больницы.
Около десяти часов вечера ребенок играл у открытого окна в палате и выпал.
Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки и живота госпитализировали в больницу города Харькова. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Следователем открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас сотрудники Балаклейского отдела полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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После обеда набегут облака, местами пройдут грозовые дожди. Вечером им на смену придет мелкий дождь.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажн.:
давл.:
ветер: