09.06.2017 11:19

Под Харьковом незаконно добывали песок

В поселке Занки Змиевского района выявлен факт незаконной добычи песчаных пород почвы.



// Нацполиция

О том, что неизвестные лица добывают песок, полицейским сообщил местный житель.



При проверке информации обнаружен самовольно вырытый карьер и зафиксирован факт добычи песчаных пород почвы.



Кроме того, на данном участке местности находился автомобиль «КамАЗ», в кузове которого обнаружили песчаную породу общим объемом около 6 кубических метров, а также экскаватор гусеничного типа.



Правоохранителями установлено лицо, причастное к организации добычи песчаных пород.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3-х лет.

Решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность. Устанавливается сумма ущерба, нанесенного государству.



Следственные действия продолжаются.