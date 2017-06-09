Под Харьковом незаконно добывали песок

В поселке Занки Змиевского района выявлен факт незаконной добычи песчаных пород почвы.
О том, что неизвестные лица добывают песок, полицейским сообщил местный житель.
При проверке информации обнаружен самовольно вырытый карьер и зафиксирован факт добычи песчаных пород почвы.
Кроме того, на данном участке местности находился автомобиль «КамАЗ», в кузове которого обнаружили песчаную породу общим объемом около 6 кубических метров, а также экскаватор гусеничного типа.
Правоохранителями установлено лицо, причастное к организации добычи песчаных пород.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3-х лет.
Решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность. Устанавливается сумма ущерба, нанесенного государству.
Следственные действия продолжаются.
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