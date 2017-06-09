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09.06.2017  11:58   

Самоубийца выпрыгнул из окна восьмого этажа и остался в живых

28-летний парень пытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной комнаты, расположенной на 8-м этаже дома.


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7 июня в 23:37 бригадой скорой медицинской помощи в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии был доставлен 28-летний житель города Харькова. В больнице парня прооперировали.

Предварительно следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  выпрыгнул из окна, полиция, харьков
 
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