09.06.2017 12:23

Под Харьковом во время движения загорелся автомобиль: есть пострадавшие (ФОТО)

Пожар произошел утром 9 июня в автомобиле ВАЗ 2108 во время движения по улице Европейской города Изюма.



// ГСЧС

Очевидцы происшествия в 8:38 вызвали пожарных.



К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне в составе 6 спасателей. На момент их прибытия автомобиль был полностью охвачен пламенем на площади около 5 кв.м.



В 9:30 спасатели ликвидировали пожар. Во время пожара пострадали 2 человека: водитель 1981 г.р. и пассажир примерно 26 лет. С ожогами I-III степени были госпитализированы в центральную районную больницу.

Причина возникновения пожара устанавливается.