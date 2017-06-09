Под Харьковом во время движения загорелся автомобиль: есть пострадавшие (ФОТО)

Пожар произошел утром 9 июня в автомобиле ВАЗ 2108 во время движения по улице Европейской города Изюма.
Очевидцы происшествия в 8:38 вызвали пожарных.
К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне в составе 6 спасателей. На момент их прибытия автомобиль был полностью охвачен пламенем на площади около 5 кв.м.
В 9:30 спасатели ликвидировали пожар. Во время пожара пострадали 2 человека: водитель 1981 г.р. и пассажир примерно 26 лет. С ожогами I-III степени были госпитализированы в центральную районную больницу.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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