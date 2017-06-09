09.06.2017 13:39

Лжеполицейские пытали семью фермера, требуя деньги

Двух разбойников, выдававшие себя за полицейских, будут судить.



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Зачепиловский отдел Первомайской местной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, напавших на семью фермера.



Как сообщил начальник отдела местной прокуратуры Богдан Балюк, двум жителям Днепропетровской и Харьковской областей, 41 и 37 лет, ранее судимым за преступления, в том числе за разбой, инкриминируется нападение, соединенное с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК).



Зимой текущего года злоумышленники, одетые в камуфляжную форму, вместе с овчаркой зашли во двор местного фермера. Представившись работниками полиции, заявили жене и матери хозяина, проводят следственные действия. Фермера в это время дома не было.



«Они завели жену хозяина в летнюю кухню, ударили ее кулаком по голове, отобрали телефон, сняли с нее золотые украшения и стали требовать деньги. В это время свекровь, которая находилась на улице, успела позвонить сыну и сообщить, что у них «полицейские». После этого она зашла на кухню, ведь оттуда долго не выходила невестка. Псевдополицейские встретили старшую женщину кулаками и также отобрали телефон», - рассказал Б. Балюк.



Фермер, вернувшись домой, понял, что у него в гостях не полицейские и стал звать соседей на помощь. Злоумышленники сбили его с ног и связали. Пока они допрашивали хозяина, требуя денег, прибежали односельчане с вилами и лопатами. Испугавшись толпы, «гости» обратились в бегство. Один из них, прячась от разъяренных людей, забежал в камыш и около часа сидел в холодной воде. Его выдала собака, ждала своего хозяина неподалеку.



Крестьяне задержали обоих заезжих гастролеров и передали их настоящим полицейским.



Сейчас оба обвиняемые находятся под стражей.



Максимальная санкция статьи - 12 лет лишения свободы.