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09.06.2017  13:19   

На стройке в Харькове нашли труп мужчины

Сообщение о происшествии, которое произошло на проспекте Любови Малой, поступило в Новобаварский отдел полиции 7 июня в 8:40.


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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Работники полиции установили личность погибшего. Им оказался 33-летний харьковчанин. Также на месте происшествия обнаружен мобильный телефон, который принадлежал умершему.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Для установления причины смерти мужчины проводятся дополнительные экспертизы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  труп, полиция, харьков
 
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