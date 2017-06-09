На стройке в Харькове нашли труп мужчины

Сообщение о происшествии, которое произошло на проспекте Любови Малой, поступило в Новобаварский отдел полиции 7 июня в 8:40.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Работники полиции установили личность погибшего. Им оказался 33-летний харьковчанин. Также на месте происшествия обнаружен мобильный телефон, который принадлежал умершему.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Для установления причины смерти мужчины проводятся дополнительные экспертизы.
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