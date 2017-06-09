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09.06.2017  13:31   

На Шевченко столкнулись внедорожник и мотоцикл (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 9 июня, около часа дня на улице Шевченко.


// Городской Дозор

Как сообщили «Дозору», в районе Харьковского центра занятости внедорожник столкнулся с мотоциклом.

На место аварии прибыли полиция и скорая.

Пассажир мотоцикла, девушка, находится в карете скорой помощи с легкими ушибами в шоковом состоянии, у мотоциклиста царапины.

По словам водителя мотоцикла, он ехал по главной дороге в сторону метро «Киевская», выезжающий на Шевченко внедорожник не предоставил ему преимущество в движении.

Подробности позже.

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Тэги:  дтп, харьков
 
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