09.06.2017 13:31

На Шевченко столкнулись внедорожник и мотоцикл (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 9 июня, около часа дня на улице Шевченко.



// Городской Дозор

Как сообщили «Дозору», в районе Харьковского центра занятости внедорожник столкнулся с мотоциклом.



На место аварии прибыли полиция и скорая.

Пассажир мотоцикла, девушка, находится в карете скорой помощи с легкими ушибами в шоковом состоянии, у мотоциклиста царапины.

По словам водителя мотоцикла, он ехал по главной дороге в сторону метро «Киевская», выезжающий на Шевченко внедорожник не предоставил ему преимущество в движении.

Подробности позже.