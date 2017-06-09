На Шевченко столкнулись внедорожник и мотоцикл (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 9 июня, около часа дня на улице Шевченко.
Как сообщили «Дозору», в районе Харьковского центра занятости внедорожник столкнулся с мотоциклом.
На место аварии прибыли полиция и скорая.
Пассажир мотоцикла, девушка, находится в карете скорой помощи с легкими ушибами в шоковом состоянии, у мотоциклиста царапины.
По словам водителя мотоцикла, он ехал по главной дороге в сторону метро «Киевская», выезжающий на Шевченко внедорожник не предоставил ему преимущество в движении.
Подробности позже.
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