09.06.2017 14:40

ДТП с переворотом: на Баварии пострадал 15-летний подросток (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 9 июня около девяти часов утра на Новобаварском проспекте, 95.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, Opel Zafira поворачивал с Новобаварского проспекта на улицу Шульженко. В то же время с улицы Шульженко на проспект выезжал автомобиль Nissan Almera.

Автомобили столкнулись и Opel перевернулся.



В результате ДТП в больницу госпитализировали 15-летнюю пассажирку Nissan и водителя Opel.



На место вызвана следственно-оперативная группа.