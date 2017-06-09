 
Главная Новости Криминал и происшествия ДТП с переворотом: на Баварии пострадал 15-летний подросток (ФОТО)
09.06.2017  14:40   

ДТП с переворотом: на Баварии пострадал 15-летний подросток (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 9 июня около девяти часов утра на Новобаварском проспекте, 95.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, Opel Zafira поворачивал с Новобаварского проспекта на улицу Шульженко. В то же время с улицы Шульженко на проспект выезжал автомобиль Nissan Almera.

Автомобили столкнулись и Opel перевернулся.

В результате ДТП в больницу госпитализировали 15-летнюю пассажирку Nissan и водителя Opel.

На место вызвана следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.06 Криминал и происшествия На Шевченко столкнулись внедорожник и мотоцикл (ФОТО)   09.06 Криминал и происшествия ДТП на Клочковской: машина врезалась в островок безопасности 08.06 Криминал и происшествия На Харьковщине водитель погиб под колесами своего автомобиля
 
 

Видео

В Харькове объединились молодёжные советы 8 городов Украины
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 