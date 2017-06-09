ДТП с переворотом: на Баварии пострадал 15-летний подросток (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 9 июня около девяти часов утра на Новобаварском проспекте, 95.
По предварительной информации, Opel Zafira поворачивал с Новобаварского проспекта на улицу Шульженко. В то же время с улицы Шульженко на проспект выезжал автомобиль Nissan Almera.
Автомобили столкнулись и Opel перевернулся.
В результате ДТП в больницу госпитализировали 15-летнюю пассажирку Nissan и водителя Opel.
На место вызвана следственно-оперативная группа.
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