 
Главная Новости Криминал и происшествия Украинец вез из России порох и афганские медали
09.06.2017  15:50   

Украинец вез из России порох и афганские медали

Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда с помощью служебной собаки обнаружили более килограмма зажигательной вещества и 33 юбилейные медали Афганской войны.


// Госпогранслужба

Нарушитель прибыл в пункт пропуска на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «Опель» под управлением 60-летнего гражданина Украины.

Во время погранично-таможенного оформления на пакет с продуктами в салоне автомобиля сработала служебная собака, натренированная на поиск взрывчатых веществ и оружия.

В ходе осмотра пакета обнаружены два пластиковых лотка с зажигательной веществом, по словам гражданина - порох.

В ходе дальнейшего осмотра транспортного средства в багажном отделении под личными вещами пограничники обнаружили 33 медали для участников Афганской войны.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ. Продолжаются процессуальные мероприятия.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.05 Криминал и происшествия В Харькове изъяли контрабандный элитный алкоголь почти на два миллиона гривен 03.05 Криминал и происшествия Через Харьков возили грузы на неподконтрольные территории 29.04 Криминал и происшествия В Харькове изъяли крупную партию контрабандного алкоголя
 
 

Видео

В Харькове объединились молодёжные советы 8 городов Украины
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 