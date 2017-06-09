09.06.2017 15:50

Украинец вез из России порох и афганские медали

Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда с помощью служебной собаки обнаружили более килограмма зажигательной вещества и 33 юбилейные медали Афганской войны.



// Госпогранслужба

Нарушитель прибыл в пункт пропуска на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «Опель» под управлением 60-летнего гражданина Украины.



Во время погранично-таможенного оформления на пакет с продуктами в салоне автомобиля сработала служебная собака, натренированная на поиск взрывчатых веществ и оружия.

В ходе осмотра пакета обнаружены два пластиковых лотка с зажигательной веществом, по словам гражданина - порох.

В ходе дальнейшего осмотра транспортного средства в багажном отделении под личными вещами пограничники обнаружили 33 медали для участников Афганской войны.



По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ. Продолжаются процессуальные мероприятия.