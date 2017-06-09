Украинец вез из России порох и афганские медали

Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда с помощью служебной собаки обнаружили более килограмма зажигательной вещества и 33 юбилейные медали Афганской войны.
Нарушитель прибыл в пункт пропуска на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «Опель» под управлением 60-летнего гражданина Украины.
Во время погранично-таможенного оформления на пакет с продуктами в салоне автомобиля сработала служебная собака, натренированная на поиск взрывчатых веществ и оружия.
В ходе осмотра пакета обнаружены два пластиковых лотка с зажигательной веществом, по словам гражданина - порох.
В ходе дальнейшего осмотра транспортного средства в багажном отделении под личными вещами пограничники обнаружили 33 медали для участников Афганской войны.
По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ. Продолжаются процессуальные мероприятия.
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В выходные синоптики обещают дожди, пасмурную погоду и небольшое снижение температуры.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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