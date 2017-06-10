На Баварии сбили пешехода

Наезд произошел 9 июня в 21:25 на улице Любови Малой.
По предварительной информации, автомобиль Daewoo Lanos, который двигался по улице Любви Малой со стороны Новобаварского проспекта в направлении улицы Грушевского, под управлением водителя 1952 года, совершил наезд на 43-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
В результате дорожно-транспортного происшествия, пострадавшего госпитализировала бригада скорой медицинской помощи.
Детали и обстоятельства происшествия устанавливает следует тот оперативная группа.
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