10.06.2017 13:12

На Баварии сбили пешехода

Наезд произошел 9 июня в 21:25 на улице Любови Малой.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, автомобиль Daewoo Lanos, который двигался по улице Любви Малой со стороны Новобаварского проспекта в направлении улицы Грушевского, под управлением водителя 1952 года, совершил наезд на 43-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.



В результате дорожно-транспортного происшествия, пострадавшего госпитализировала бригада скорой медицинской помощи.



Детали и обстоятельства происшествия устанавливает следует тот оперативная группа.