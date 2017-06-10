На Салтовке мужчина попал под колеса иномарки

10 июня около 10:00 произошло дорожно-транспортное происшествие по адресу Тракторостроителей, 63.
По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki Swift двигался со стороны улицы Салтовское Шоссе в сторону Московского проспекта.
У дома 63 на дорогу в неустановленном месте выбежал пешеход, мужчина 1950 года рождения. Несмотря на экстренное торможение водителю авто избежать столкновения с пешеходом не удалось.
Мужчина госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.
На месте работает следственно-оперативная группа. Патрульные забеспечувалы безопасность дорожного движения во время оформления ДТП.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит. Звезды советуют в любых вопросах проявлять гибкость.
В выходные синоптики обещают дожди, пасмурную погоду и небольшое снижение температуры.
Этот необычный праздник отмечается начиная с 2005 года.
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