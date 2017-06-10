10.06.2017 14:30

На Салтовке мужчина попал под колеса иномарки

10 июня около 10:00 произошло дорожно-транспортное происшествие по адресу Тракторостроителей, 63.



// Патрульная полиция

По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki Swift двигался со стороны улицы Салтовское Шоссе в сторону Московского проспекта.

У дома 63 на дорогу в неустановленном месте выбежал пешеход, мужчина 1950 года рождения. Несмотря на экстренное торможение водителю авто избежать столкновения с пешеходом не удалось.



Мужчина госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.



На месте работает следственно-оперативная группа. Патрульные забеспечувалы безопасность дорожного движения во время оформления ДТП.