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10.06.2017  14:30   

На Салтовке мужчина попал под колеса иномарки

10 июня около 10:00 произошло дорожно-транспортное происшествие по адресу Тракторостроителей, 63.


// Патрульная полиция

По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki Swift двигался со стороны улицы Салтовское Шоссе в сторону Московского проспекта.

У дома 63 на дорогу в неустановленном месте выбежал пешеход, мужчина 1950 года рождения. Несмотря на экстренное торможение водителю авто избежать столкновения с пешеходом не удалось.

Мужчина госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.

На месте работает следственно-оперативная группа. Патрульные забеспечувалы безопасность дорожного движения во время оформления ДТП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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