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10.06.2017  15:30   

На Павловом Поле из гранатомета неизвестные обстреляли здание (ФОТО)

В результате происшествия в недостроенном офисном центре повреждены окна и торцевая стена. Пострадавших нет.


// Нацполиция

Информация о том, что на улице 23 Августа слышны взрывы, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 10 июня около 2:05.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Работники полиции осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Установлено, что здание находится на стадии ремонта и никаких учреждений в ней не находится.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, причастных к преступлению.
 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  стрельба, полиция, харьков
 
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