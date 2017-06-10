На Павловом Поле из гранатомета неизвестные обстреляли здание (ФОТО)

В результате происшествия в недостроенном офисном центре повреждены окна и торцевая стена. Пострадавших нет.
Информация о том, что на улице 23 Августа слышны взрывы, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 10 июня около 2:05.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Работники полиции осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Установлено, что здание находится на стадии ремонта и никаких учреждений в ней не находится.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, причастных к преступлению.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит. Звезды советуют в любых вопросах проявлять гибкость.
В выходные синоптики обещают дожди, пасмурную погоду и небольшое снижение температуры.
Этот необычный праздник отмечается начиная с 2005 года.
влажн.:
давл.:
ветер: