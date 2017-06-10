10.06.2017 15:30

На Павловом Поле из гранатомета неизвестные обстреляли здание (ФОТО)

В результате происшествия в недостроенном офисном центре повреждены окна и торцевая стена. Пострадавших нет.



// Нацполиция

Информация о том, что на улице 23 Августа слышны взрывы, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 10 июня около 2:05.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Работники полиции осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Установлено, что здание находится на стадии ремонта и никаких учреждений в ней не находится.



Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, причастных к преступлению.

