11.06.2017 10:22

На Харьковщине обнаружили тело пропавшего без вести мужчины

В Харьковской области обнаружили тело мужчины, который пропал без вести.



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Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.



Информация о происшествии поступила в дежурную часть Валковского отдела полиции 10 июня в 11:10.



Тело мужчины в кустах на улице в селе Шаровка обнаружила местная жительница. На месте происшествия правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 67-летний местный житель, который находился в розыске как без вести пропавший с третьего мая текущего года.



Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.