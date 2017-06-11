На Харьковщине обнаружили тело пропавшего без вести мужчины

В Харьковской области обнаружили тело мужчины, который пропал без вести.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Валковского отдела полиции 10 июня в 11:10.
Тело мужчины в кустах на улице в селе Шаровка обнаружила местная жительница. На месте происшествия правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 67-летний местный житель, который находился в розыске как без вести пропавший с третьего мая текущего года.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
Этот день прекрасно подходит, чтобы строить планы на будущее и вкладывать деньги: продуманные финансовые операции обещают пройти удачно.
В выходные синоптики обещают дожди, пасмурную погоду и небольшое снижение температуры.
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
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