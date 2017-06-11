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11.06.2017  13:39   

ДТП на Чкалова: есть пострадавший

11 июня ночью патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле дома № 12 на улице Чкалова.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, оба автомобиля Skoda Octavia и Daewoo Lanos ехали по улице Чкалова со стороны спуска Жилярди в направлении Лесопарковского переулка.

22-летний водитель Daewoo Lanos перед началом обгона не убедился, что водитель машині, которая ехала впереди, не подал сигнала о намерении поворота и врезался в автомобиль Skoda Octavia под управлением девушки 1987 года рождения.

В результате происшествия 30-летняя водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи имени Мещанинова.

Оформляла материалы ДТП следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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