11.06.2017 13:39

ДТП на Чкалова: есть пострадавший

11 июня ночью патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле дома № 12 на улице Чкалова.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



По предварительной информации, оба автомобиля Skoda Octavia и Daewoo Lanos ехали по улице Чкалова со стороны спуска Жилярди в направлении Лесопарковского переулка.



22-летний водитель Daewoo Lanos перед началом обгона не убедился, что водитель машині, которая ехала впереди, не подал сигнала о намерении поворота и врезался в автомобиль Skoda Octavia под управлением девушки 1987 года рождения.



В результате происшествия 30-летняя водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи имени Мещанинова.



Оформляла материалы ДТП следственно-оперативная группа.