ДТП на Веснина: есть пострадавшие

11 июня около 11:35 на перекрестке улиц Пушкинская и Веснина произошло ДТП с пострадавшими.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ 2105" при повороте налево не пропустил автомобиль "Форд Фокус", который ехал прямо, после чего произошло столкновение.
Пострадавшего водителя "Жигулей" госпитализировали в больницу.
На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
Этот день прекрасно подходит, чтобы строить планы на будущее и вкладывать деньги: продуманные финансовые операции обещают пройти удачно.
В выходные синоптики обещают дожди, пасмурную погоду и небольшое снижение температуры.
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
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