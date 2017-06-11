11.06.2017 15:10

ДТП на Веснина: есть пострадавшие

11 июня около 11:35 на перекрестке улиц Пушкинская и Веснина произошло ДТП с пострадавшими.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ 2105" при повороте налево не пропустил автомобиль "Форд Фокус", который ехал прямо, после чего произошло столкновение.



Пострадавшего водителя "Жигулей" госпитализировали в больницу.



На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.