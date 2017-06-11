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11.06.2017  15:10   

ДТП на Веснина: есть пострадавшие

11 июня около 11:35 на перекрестке улиц Пушкинская и Веснина произошло ДТП с пострадавшими.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ 2105" при повороте налево не пропустил автомобиль "Форд Фокус", который ехал прямо, после чего произошло столкновение.

Пострадавшего водителя "Жигулей" госпитализировали в больницу.

На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
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