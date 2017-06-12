 
Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине женщина избила соседа тяпкой
12.06.2017  08:24   

На Харьковщине женщина избила соседа тяпкой

В Харьковской области женщина тяпкой нанесла соседу телесные повреждения.


Сайт горсовета

36-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в нейрохирургическое отделение Харьковской областной клинической травматологической больницы, сообщает пресс-служба облуправления Национальной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в Шевченковское отделения полиции 10 июня в 22:36.

В селе Василенково правоохранители установили, что вечером мужчина пришел в гости к своей соседке. Во время совместного распития спиртных напитков между односельчанами возник конфликт. В ходе которого 36-летняя женщина нанесла гостю удар тяпкой по голове.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
 

Тэги:  драка, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.05 Криминал и происшествия В подъезде сосед прибил молотком соседа 15.05 Криминал и происшествия Драка в Харькове: полицейские изъяли пистолет и нож (ФОТО) 27.04 Криминал и происшествия За драку со свояком харьковчанину грозит восемь лет
 
 

Видео

Безвиз, сотрудничество с НАТО и поддержка ВСУ. В Харькове прошла встреча Порошенко и Грибаускайте
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 