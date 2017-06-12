12.06.2017 08:24

На Харьковщине женщина избила соседа тяпкой

В Харьковской области женщина тяпкой нанесла соседу телесные повреждения.



Сайт горсовета

36-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в нейрохирургическое отделение Харьковской областной клинической травматологической больницы, сообщает пресс-служба облуправления Национальной полиции.



Сообщение о происшествии поступило в Шевченковское отделения полиции 10 июня в 22:36.



В селе Василенково правоохранители установили, что вечером мужчина пришел в гости к своей соседке. Во время совместного распития спиртных напитков между односельчанами возник конфликт. В ходе которого 36-летняя женщина нанесла гостю удар тяпкой по голове.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

