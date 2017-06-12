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12.06.2017  09:10   

На Харьковщине копы раскрыли убийство

43-летнего жителя Харьковщины подозревают в убийстве 45-летнего знакомого.


dozor.kharkov.ua

 От полученных травм последний скончался на месте, сообщают в отделе коммуникаций облуправления Национальной полиции.

По словам правоохранителей, подозреваемым оказался ранее судимый 43-летний житель пгт. Новая Водолага. Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном.
С его слов стало известно, что к его дому пришел 45-летний знакомый. Между мужчинами внезапно возникла ссора. Тогда хозяин схватил нож и ударил мужчину в живот.
Вещественные доказательства изъяты.

Злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Следственным открыто уголовное производство по п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Тэги:  убийство, харьков
 
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