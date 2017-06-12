12.06.2017 10:32

Жителя Салтовки на пешеходном переходе сбила маршрутка

Авария произошла сегодня, 12 июня, около 7.40 утра возле дома 89 по проспекту Тракторостроителей.



// Патрульная полиция

На месте происшествия полицейские установили, что водитель автобуса I-van, двигаясь по проспекту Тракторостроителей, на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода.



Потерпевшего, 31-летнего мужчину, госпитализировали.



На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.