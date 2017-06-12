Под Харьковом продали алкоголь подростку

В одном из продовольственных магазинов Купянска зафиксирован факт продажи алкогольного напитка 16-летней девочке.
В отношении продавца работниками полиции составлен протокол об административном правонарушении и в дальнейшем будут приняты меры по аннулированию лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками в этом магазине.
Подростка передали родителям, с которыми проведена профилактическая беседа.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
С понедельника у православных начинается Петров пост – самый короткий и легкий в году.
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