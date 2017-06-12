12.06.2017 11:18

Под Харьковом продали алкоголь подростку

В одном из продовольственных магазинов Купянска зафиксирован факт продажи алкогольного напитка 16-летней девочке.



// Нацполиция

В отношении продавца работниками полиции составлен протокол об административном правонарушении и в дальнейшем будут приняты меры по аннулированию лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками в этом магазине.



Подростка передали родителям, с которыми проведена профилактическая беседа.