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12.06.2017  11:18   

Под Харьковом продали алкоголь подростку

В одном из продовольственных магазинов Купянска зафиксирован факт продажи алкогольного напитка 16-летней девочке.


// Нацполиция

В отношении продавца работниками полиции составлен протокол об административном правонарушении и в дальнейшем будут приняты меры по аннулированию лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками в этом магазине.

Подростка передали родителям, с которыми проведена профилактическая беседа.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  алкоголь, дети, полиция, харьков
 
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