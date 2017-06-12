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12.06.2017  11:41   

На Алексеевке нашли противотанковую мину и ручную гранату

11 июня на одном из участков садового общества «Дружба коллективов» на проспекте Науки, 65 нашли снаряды времен Второй мировой войны.


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На место вызвали пиротехническую группу ГСЧС.

Прибывшие пиротехники идентифицировали ржавые предметы как противотанковую мину ТМ-35М и ручную гранату РГ-40.

Снаряды уничтожили в специально отведенном месте путем подрыва тот же день. Пострадавших нет.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
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