На Алексеевке нашли противотанковую мину и ручную гранату

11 июня на одном из участков садового общества «Дружба коллективов» на проспекте Науки, 65 нашли снаряды времен Второй мировой войны.
На место вызвали пиротехническую группу ГСЧС.
Прибывшие пиротехники идентифицировали ржавые предметы как противотанковую мину ТМ-35М и ручную гранату РГ-40.
Снаряды уничтожили в специально отведенном месте путем подрыва тот же день. Пострадавших нет.
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