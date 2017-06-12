Под Харьковом женщину ограбили в собственном доме

Злоумышленника разоблачили работники группы быстрого реагирования полиции Люботинского отделения полиции.
11 июня в полицию обратилась 57-летняя жительница поселка Коротич. Женщина сообщила, что в ее дом путем свободного доступа зашел малознакомый человек, ударил рукой по голове и завладел изделиями из золота и мобильным телефоном.
В результате розыскных мероприятий правоохранителями в кратчайшие сроки был задержан 48-летний мужчина. У него изъяты вещественные доказательства.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПКУ, содержится в изоляторе временного содержания.
Следователем Люботинского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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