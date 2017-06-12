12.06.2017 12:28

Пропагандиста боевиков задержали в десяти метрах от госграницы

На границе с Россией пограничники задержали украинца, который работал на медиа-ресурсы незаконных вооруженных формирований.



// Госпогранслужба

34-летний уроженец Донецкой области пытался попасть на территорию России вне пункта пропуска.

Пограничники отдела «Дергачи» задержали нарушителя в 10 метрах от государственной границы на направлении украинского поселка Граны и российского Красный Хутор.

Мужчину доставили в пограничное подразделение для составления материалов административного правонарушения и принятия правового решения. Уже в ходе фильтрационных мероприятий пограничники установили, что украинские правоохранители отношении задержанного имеют сведения о его возможной причастности к незаконным вооруженным формированиям.



Также во время беседы мужчина рассказал, что проводил пропагандистскую деятельность на медиа-ресурсах российских наемников в Донецкой области. В частности он осуществлял съемки боевых действий в районе Донецкого аэропорта и в городе Краматорск течение 2014-2015 годов, записывал интервью боевиков, в том числе руководителя подразделения «Сомали» с позывным «Гиви», а также готовил информационные материалы для различных радио- и интернет-ресурсов.



После составления административных документов задержанного передали представителям СБУ. Дальнейшую его судьбу решит суд.