Разыскиваемый за грабеж пытался выехать через «Гоптовку» в Россию

В выходные сотрудники Госпогранслужбы задержали украинца, которого разыскивали правоохранительные органы.
Правонарушитель пытался выехать в Россию через пункт пропуска «Гоптовка».
Пограничники установили, что мужчина разыскивается за грабеж в Хмельницкой области.
Задержанного передали сотрудникам правоохранительных органов.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
С понедельника у православных начинается Петров пост – самый короткий и легкий в году.
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