Разыскиваемый за грабеж пытался выехать через «Гоптовку» в Россию

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 12 июня Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 12 июня В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.