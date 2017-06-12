 
Главная Новости Криминал и происшествия Разыскиваемый за грабеж пытался выехать через «Гоптовку» в Россию
12.06.2017  13:00   

Разыскиваемый за грабеж пытался выехать через «Гоптовку» в Россию

В выходные сотрудники Госпогранслужбы задержали украинца, которого разыскивали правоохранительные органы.


// Госпогранслужба

Правонарушитель пытался выехать в Россию через пункт пропуска «Гоптовка».

Пограничники установили, что мужчина разыскивается за грабеж в Хмельницкой области.

Задержанного передали сотрудникам правоохранительных органов.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.06 Криминал и происшествия Пропагандиста боевиков задержали в десяти метрах от госграницы 09.06 Криминал и происшествия Украинец вез из России порох и афганские медали 02.06 Криминал и происшествия Африканец хотел улететь в Стамбул по поддельным документам
 
 

Видео

Безвиз, сотрудничество с НАТО и поддержка ВСУ. В Харькове прошла встреча Порошенко и Грибаускайте
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 