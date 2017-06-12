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12.06.2017  12:45   

Ранее судимый харьковчанин незаконно хранил особо опасный наркотик (ФОТО)

Во время обыска в домовладении 41-летнего мужчины копы обнаружили шприцы, бутылки и 3000 мл опия.


police.kharkov
Мужчину разоблачили сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно со следователем Московского ОП под процессуальным руководством прокуратуры Московского района.
 
«В 41-летнего жителя Харькова изъято 11 медицинских шприцев разного объема с остатками опия, эмалированную посуду с наслоением наркотического вещества, 14 пластиковых бутылок различной емкости с около 3000 мл опия экстракционного», - поясняют в пресс-службе ГУНП.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены правоохранителями на экспертизу.
 
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотик, полиция, харьков
 
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