12.06.2017 12:45

Ранее судимый харьковчанин незаконно хранил особо опасный наркотик (ФОТО)

Во время обыска в домовладении 41-летнего мужчины копы обнаружили шприцы, бутылки и 3000 мл опия.



police.kharkov

Мужчину разоблачили сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно со следователем Московского ОП под процессуальным руководством прокуратуры Московского района.

«В 41-летнего жителя Харькова изъято 11 медицинских шприцев разного объема с остатками опия, эмалированную посуду с наслоением наркотического вещества, 14 пластиковых бутылок различной емкости с около 3000 мл опия экстракционного», - поясняют в пресс-службе ГУНП.

Вещественные доказательства изъяты и направлены правоохранителями на экспертизу.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.