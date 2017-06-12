12.06.2017 16:23

В Харькове задержали банду «домушников» (ФОТО)

Оперативниками Управления уголовного розыска установлена причастность злоумышленников к 10 кражам из квартир, совершенных с начала года. Мужчины специализировались на том, что проникали в квартиры путем взлома замка.



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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 9 июня в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что на улице Дружбы Народов неизвестные совершили квартирную кражу и завладели деньгами и имуществом, причинив материальный ущерб владельцу на сумму более 8 тысяч гривен.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска за совершение квартирной кражи задержана преступная группа. Она состояла из ранее судимого 38-летнего уроженца Запорожской области и 33-летнего харьковчанина. Граждане задержаны на основании ст. 208 УПК Украины», - информируют в пресс-службе ведомства.

Факт события правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.