В Харькове задержали банду «домушников» (ФОТО)

Оперативниками Управления уголовного розыска установлена причастность злоумышленников к 10 кражам из квартир, совершенных с начала года. Мужчины специализировались на том, что проникали в квартиры путем взлома замка.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
С понедельника у православных начинается Петров пост – самый короткий и легкий в году.
влажн.:
давл.:
ветер: