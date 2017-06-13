В Харькове «Жигули» столкнулся с мотоциклом

12 июня около 13.30 патрульные получили вызов из-за ДТП с пострадавшими на перекрестке улицы Гризодубова и переулка Горловского.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
На месте происшествия полицейские обнаружили одного из участников дорожно-транспортного происшествия, а именно 26-летнего водителя автомобиля "Ваз 2106". Другого участника события - водителя мотоцикла "Днепр" госпитализировали до приезда полицейских.
Полицейские вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств и фиксирования данного дорожно-транспортного происшествия.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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