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13.06.2017  08:09   

В Харькове «Жигули» столкнулся с мотоциклом

12 июня около 13.30 патрульные получили вызов из-за ДТП с пострадавшими на перекрестке улицы Гризодубова и переулка Горловского.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

На месте происшествия полицейские обнаружили одного из участников дорожно-транспортного происшествия, а именно 26-летнего водителя автомобиля "Ваз 2106". Другого участника события - водителя мотоцикла "Днепр" госпитализировали до приезда полицейских.

Полицейские вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств и фиксирования данного дорожно-транспортного происшествия.

Тэги:  дтп, мотоцикл, харьков
 
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