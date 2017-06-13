13.06.2017 08:09

В Харькове «Жигули» столкнулся с мотоциклом

12 июня около 13.30 патрульные получили вызов из-за ДТП с пострадавшими на перекрестке улицы Гризодубова и переулка Горловского.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



На месте происшествия полицейские обнаружили одного из участников дорожно-транспортного происшествия, а именно 26-летнего водителя автомобиля "Ваз 2106". Другого участника события - водителя мотоцикла "Днепр" госпитализировали до приезда полицейских.



Полицейские вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств и фиксирования данного дорожно-транспортного происшествия.