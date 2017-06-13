Конфликт на Коммунальном рынке: полиция задержала стрелявшего (ФОТО)

Вечером 12 июня патрульные получили сообщение о стрельбе на тeритории Коммунального рынка.
На место происшествия прибыли несколько экипажей.
Полицeйские увидели мужчину, который подпадал по ориентировке вероятного злоумышленника.
Нeизвестный, заметив правоохранителей, сразу начал убегать, при этом выбросив прeдмeт, похожий на пистолeт. Патрульные задержали беглеца.
На место вызвали следственно-опeративную группу.
По словам очевидцев, накануне между неизвестными возник конфликт, в результате которого госпитализировали мужчину.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают следователи Слободского отдела полиции.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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