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13.06.2017  10:24   

Конфликт на Коммунальном рынке: полиция задержала стрелявшего (ФОТО)

Вечером 12 июня патрульные получили сообщение о стрельбе на тeритории Коммунального рынка.


// Патрульная полиция

На место происшествия прибыли несколько экипажей.

Полицeйские увидели мужчину, который подпадал по ориентировке вероятного злоумышленника.

Нeизвестный, заметив правоохранителей, сразу начал убегать, при этом выбросив прeдмeт, похожий на пистолeт. Патрульные задержали беглеца.

На место вызвали следственно-опeративную группу.

По словам очевидцев, накануне между неизвестными возник конфликт, в результате которого госпитализировали мужчину.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают следователи Слободского отдела полиции.

Тэги:  стрельба, полиция, харьков
 
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