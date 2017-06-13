Конфликт на Коммунальном рынке: полиция задержала стрелявшего (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 13 июня День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 13 июня Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.