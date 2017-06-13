Из-за пьяного на встречке скорая попала в ДТП (ФОТО)

Авария произошла около 00:05 13 июня в районе дома 256 по Московскому проспекту.
Как сообщили в патрульной полиции, скорая ехала в крайней правой полосе в сторону ХТЗ.
Навстречу ей ехал автомобиль «Соната», который выехал на встречную полосу, в результате чего произошло ДТП.
Водитель скорой пытался избежать удара, но от столкновения уйти не удалось.
Водителя и врача скорой госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
По предварительным данным, водитель «Сонаты» управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения.
Обстоятельства и причины аварии выясняет следственно-оперативная группа, а патрульные сопровождали с водителя «Сонаты» в больницу, чтобы тот не смог избежать административной ответственности за управление автомобилeм в нетрезвом состоянии.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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