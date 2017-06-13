13.06.2017 10:56

Из-за пьяного на встречке скорая попала в ДТП (ФОТО)

Авария произошла около 00:05 13 июня в районе дома 256 по Московскому проспекту.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, скорая ехала в крайней правой полосе в сторону ХТЗ.



Навстречу ей ехал автомобиль «Соната», который выехал на встречную полосу, в результате чего произошло ДТП.



Водитель скорой пытался избежать удара, но от столкновения уйти не удалось.



Водителя и врача скорой госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.



По предварительным данным, водитель «Сонаты» управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения.



Обстоятельства и причины аварии выясняет следственно-оперативная группа, а патрульные сопровождали с водителя «Сонаты» в больницу, чтобы тот не смог избежать административной ответственности за управление автомобилeм в нетрезвом состоянии.