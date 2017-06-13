 
Главная Новости Криминал и происшествия Из-за пьяного на встречке скорая попала в ДТП (ФОТО)
13.06.2017  10:56   

Из-за пьяного на встречке скорая попала в ДТП (ФОТО)

Авария произошла около 00:05 13 июня в районе дома 256 по Московскому проспекту.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, скорая ехала в крайней правой полосе в сторону ХТЗ.

Навстречу ей ехал автомобиль «Соната», который выехал на встречную полосу, в результате чего произошло ДТП.

Водитель скорой пытался избежать удара, но от столкновения уйти не удалось.

Водителя и врача скорой госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

По предварительным данным, водитель «Сонаты» управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения.

Обстоятельства и причины аварии выясняет следственно-оперативная группа, а патрульные сопровождали с водителя «Сонаты» в больницу, чтобы тот не смог избежать административной ответственности за управление автомобилeм в нетрезвом состоянии.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.06 Криминал и происшествия В Харькове «Жигули» столкнулся с мотоциклом 12.06 Криминал и происшествия Жителя Салтовки на пешеходном переходе сбила маршрутка 11.06 Криминал и происшествия ДТП на Веснина: есть пострадавшие
 
 

Видео

Геннадий Кернес встретился со сборной Украины по боксу
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 