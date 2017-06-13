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13.06.2017  11:18   

На пожаре в частном доме погиб мужчина

Пожар произошел около шести утра 12 июля в Корсиковском переулке.


// Facebook

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, горел частный дом на два хозяина.

На месте пожара найдено тело погибшего мужчины 1978 года рождения.

Тэги:  пожар, харьков
 
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