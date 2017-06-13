На пожаре в частном доме погиб мужчина

Пожар произошел около шести утра 12 июля в Корсиковском переулке.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, горел частный дом на два хозяина.
На месте пожара найдено тело погибшего мужчины 1978 года рождения.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
влажн.:
давл.:
ветер: