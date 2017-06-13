 
Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом горели сарай с дровами и гараж с бензином
13.06.2017  12:47   

Под Харьковом горели сарай с дровами и гараж с бензином

Подар в частном домовладении Краснограда произошел днем 12 июня.


// Facebook

Получив вызов в 15:17, на тушение выезжал районный пожарно-спасательный подразделения ГСЧС на одной автоцистерне.

К моменту их прибытия огонь охватил хозяйственную постройку и гараж на площади 70 кв.м, расположенных под одной крышей.

Огонь угрожал жилому дому, который находился недалеко от очага пожара.

Сложности в тушении пожара добавляло то, что внутри хозяйственной постройки хранились дрова, а в гараже – пластиковые емкости с бензином и ведро с краской.

Спасатели приняли все необходимые меры по пожаротушению и защиты жилого дома и уже в 15:30 остановили распространение огня.

Окончательная ликвидация пожара состоялась в 17:25.

Пострадавших людей нет.

Причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.06 Криминал и происшествия На пожаре в частном доме погиб мужчина 09.06 Криминал и происшествия Под Харьковом во время движения загорелся автомобиль: есть пострадавшие (ФОТО) 09.06 Криминал и происшествия В Изюме от удара молнии загорелся дом, хозяйка получила электрические ожоги
 
 

Видео

Геннадий Кернес встретился со сборной Украины по боксу
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 