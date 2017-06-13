Под Харьковом горели сарай с дровами и гараж с бензином

Подар в частном домовладении Краснограда произошел днем 12 июня.
Получив вызов в 15:17, на тушение выезжал районный пожарно-спасательный подразделения ГСЧС на одной автоцистерне.
К моменту их прибытия огонь охватил хозяйственную постройку и гараж на площади 70 кв.м, расположенных под одной крышей.
Огонь угрожал жилому дому, который находился недалеко от очага пожара.
Сложности в тушении пожара добавляло то, что внутри хозяйственной постройки хранились дрова, а в гараже – пластиковые емкости с бензином и ведро с краской.
Спасатели приняли все необходимые меры по пожаротушению и защиты жилого дома и уже в 15:30 остановили распространение огня.
Окончательная ликвидация пожара состоялась в 17:25.
Пострадавших людей нет.
Причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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