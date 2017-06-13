13.06.2017 12:47

Под Харьковом горели сарай с дровами и гараж с бензином

Подар в частном домовладении Краснограда произошел днем 12 июня.



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Получив вызов в 15:17, на тушение выезжал районный пожарно-спасательный подразделения ГСЧС на одной автоцистерне.

К моменту их прибытия огонь охватил хозяйственную постройку и гараж на площади 70 кв.м, расположенных под одной крышей.



Огонь угрожал жилому дому, который находился недалеко от очага пожара.



Сложности в тушении пожара добавляло то, что внутри хозяйственной постройки хранились дрова, а в гараже – пластиковые емкости с бензином и ведро с краской.



Спасатели приняли все необходимые меры по пожаротушению и защиты жилого дома и уже в 15:30 остановили распространение огня.



Окончательная ликвидация пожара состоялась в 17:25.



Пострадавших людей нет.



Причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.