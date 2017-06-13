Проводник вез в Москву семь килограммов конопли

Крупная партия наркотиков обнаружена на таможенном посту «Харьков-пассажирский».
Как сообщили в ГУ ГФС, проводник поезда «Харьков-Москва» скрыл 10 пакетов с каннабисом весом 700 граммов каждый в межпотолочном пространстве вагона.
При этом во время проведения устного декларирования он заявил об отсутствии предметов, запрещенных к перемещению через таможенную границу Украины.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Предметы правонарушения переданы в правоохранительные органы.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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