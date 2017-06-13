 
Главная Новости Криминал и происшествия Проводник вез в Москву семь килограммов конопли
13.06.2017  14:19   

Проводник вез в Москву семь килограммов конопли

Крупная партия наркотиков обнаружена на таможенном посту «Харьков-пассажирский».


// ГФС

Как сообщили в ГУ ГФС, проводник поезда «Харьков-Москва» скрыл 10 пакетов с каннабисом весом 700 граммов каждый в межпотолочном пространстве вагона.

При этом во время проведения устного декларирования он заявил об отсутствии предметов, запрещенных к перемещению через таможенную границу Украины.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Предметы правонарушения переданы в правоохранительные органы.

Источник:   ГФС
 Тэги:  наркотики, гфс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.06 Криминал и происшествия В Харькове 16-летний парень отравился наркотиками 07.06 Криминал и происшествия На Харьковщине перекрыли 12 международных каналов поставки наркотиков 07.06 Криминал и происшествия В Харькове поймали торговца наркотиками
 
 

Видео

Геннадий Кернес встретился со сборной Украины по боксу
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 