13.06.2017 14:19

Проводник вез в Москву семь килограммов конопли

Крупная партия наркотиков обнаружена на таможенном посту «Харьков-пассажирский».



// ГФС

Как сообщили в ГУ ГФС, проводник поезда «Харьков-Москва» скрыл 10 пакетов с каннабисом весом 700 граммов каждый в межпотолочном пространстве вагона.

При этом во время проведения устного декларирования он заявил об отсутствии предметов, запрещенных к перемещению через таможенную границу Украины.



В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Предметы правонарушения переданы в правоохранительные органы.