 
Главная Новости Криминал и происшествия На мужчину под Харьковом напал неизвестный и порезал ножом
13.06.2017  14:47   

На мужчину под Харьковом напал неизвестный и порезал ножом

Работники полиции разыскивают нападавшего по подозрению в покушении на убийство.


// Facebook

Около пяти утра 12 июня фельдшер скорой помощи сообщил  в волчанскую полицию о доставке в хирургическое отделение районной больницы 40-летнего жителя города Волчанск с резаной раной грудной клетки. Состояние его здоровья тяжелое.

В ходе проверки информации было установлено, что в селе Бударки Волчанского района на пострадавшего напал неизвестный. Злоумышленник нанес проникающую колото-резаную рану грудной клетки, множественные резаные раны головы и конечностей, после чего с места происшествия скрылся.

Правоохранителями принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию лица, причастного к совершению указанного уголовного преступления.

Следственным Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание санкции этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Тэги:  нож, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.05 Криминал и происшествия В Харькове мужчина с ножом ограбил прохожего 21.05 Криминал и происшествия Во время конфликта возле кафе на Харьковщине мужчина ударил ножом своего оппонента (ФОТО) 16.05 Криминал и происшествия В пьяной ссоре женщина ударила сожителя ножом в живот
 
 

Видео

Геннадий Кернес встретился со сборной Украины по боксу
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 