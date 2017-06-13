На мужчину под Харьковом напал неизвестный и порезал ножом

Работники полиции разыскивают нападавшего по подозрению в покушении на убийство.
Около пяти утра 12 июня фельдшер скорой помощи сообщил в волчанскую полицию о доставке в хирургическое отделение районной больницы 40-летнего жителя города Волчанск с резаной раной грудной клетки. Состояние его здоровья тяжелое.
В ходе проверки информации было установлено, что в селе Бударки Волчанского района на пострадавшего напал неизвестный. Злоумышленник нанес проникающую колото-резаную рану грудной клетки, множественные резаные раны головы и конечностей, после чего с места происшествия скрылся.
Правоохранителями принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию лица, причастного к совершению указанного уголовного преступления.
Следственным Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание санкции этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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