 
Главная Новости Криминал и происшествия Chevrolet нарушил правила и получил КамАЗом в бок (ФОТО)
13.06.2017  15:15   

Chevrolet нарушил правила и получил КамАЗом в бок (ФОТО)

Авария произошла около десяти утра сегодня, 13 июня, на проспекте Льва Ландау возле дома 58.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, Chevrolet Cruze и КамАЗ 55111 двигались по проспекту Льва Ландау со стороны Салтовки в направлении проспекта Гагарина в левой полосе движения.

61-летний водитель Chevrolet Cruze остановился, чтобы осуществить разворот в неустановленном для этого месте, а именно на пешеходном переходе, после чего в него врезался ехавший сзади грузовик под управлением 38-летнего водителя.

В результате происшествия никто не пострадал.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, помогли водителям оформить европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.06 Криминал и происшествия Из-за пьяного на встречке скорая попала в ДТП (ФОТО) 13.06 Криминал и происшествия В Харькове «Жигули» столкнулся с мотоциклом 12.06 Криминал и происшествия Жителя Салтовки на пешеходном переходе сбила маршрутка
 
 

Видео

Геннадий Кернес встретился со сборной Украины по боксу
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 