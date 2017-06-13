13.06.2017 15:15

Chevrolet нарушил правила и получил КамАЗом в бок (ФОТО)

Авария произошла около десяти утра сегодня, 13 июня, на проспекте Льва Ландау возле дома 58.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, Chevrolet Cruze и КамАЗ 55111 двигались по проспекту Льва Ландау со стороны Салтовки в направлении проспекта Гагарина в левой полосе движения.



61-летний водитель Chevrolet Cruze остановился, чтобы осуществить разворот в неустановленном для этого месте, а именно на пешеходном переходе, после чего в него врезался ехавший сзади грузовик под управлением 38-летнего водителя.



В результате происшествия никто не пострадал.



Полицейские, прибывшие на место происшествия, помогли водителям оформить европротокол.