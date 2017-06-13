Chevrolet нарушил правила и получил КамАЗом в бок (ФОТО)

Авария произошла около десяти утра сегодня, 13 июня, на проспекте Льва Ландау возле дома 58.
Как сообщили в патрульной полиции, Chevrolet Cruze и КамАЗ 55111 двигались по проспекту Льва Ландау со стороны Салтовки в направлении проспекта Гагарина в левой полосе движения.
61-летний водитель Chevrolet Cruze остановился, чтобы осуществить разворот в неустановленном для этого месте, а именно на пешеходном переходе, после чего в него врезался ехавший сзади грузовик под управлением 38-летнего водителя.
В результате происшествия никто не пострадал.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, помогли водителям оформить европротокол.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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