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13.06.2017  17:27   

Харьковский гараж превратили в водочный цех

Сотрудники налоговой милиции Харьковщины ликвидировали очередной подпольный цех по изготовлению алкогольных напитков.


// ГФС

Об этом сообщает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Марехин.

50-летний житель Харьковской области организовал в гаражном помещении, расположенном в Харькове, подпольный цех по производству фальсифицированной водки.

Мужчина смешивал спирт с водой, разливал полученный фальсификат в пластиковые пятилитровые бутылки, после чего продавал через розничную сеть города и области, а также через Интернет.

«В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, работники налоговой милиции Харьковщины провели обыски по адресу, где осуществлялось незаконное изготовление, хранение и реализация фальсифицированных алкогольных напитков, - рассказывает Сергей Марехин - во время следственно-оперативных мероприятий было обнаружено и изъято оборудование, более 8 тысяч литров спирта, 815 литров фальсификата алкогольных напитков. Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 1,37 миллиона гривен».

В настоящее время осуществляются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, каналов поступления на территорию Харьковской области спирта, мест хранения и реализации.

Источник:   ГФС
 Тэги:  алкоголь, фальсификат, гфс, харьков
 
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