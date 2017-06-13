Харьковский гараж превратили в водочный цех

Сотрудники налоговой милиции Харьковщины ликвидировали очередной подпольный цех по изготовлению алкогольных напитков.
Об этом сообщает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Марехин.
50-летний житель Харьковской области организовал в гаражном помещении, расположенном в Харькове, подпольный цех по производству фальсифицированной водки.
Мужчина смешивал спирт с водой, разливал полученный фальсификат в пластиковые пятилитровые бутылки, после чего продавал через розничную сеть города и области, а также через Интернет.
«В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, работники налоговой милиции Харьковщины провели обыски по адресу, где осуществлялось незаконное изготовление, хранение и реализация фальсифицированных алкогольных напитков, - рассказывает Сергей Марехин - во время следственно-оперативных мероприятий было обнаружено и изъято оборудование, более 8 тысяч литров спирта, 815 литров фальсификата алкогольных напитков. Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 1,37 миллиона гривен».
В настоящее время осуществляются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, каналов поступления на территорию Харьковской области спирта, мест хранения и реализации.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
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В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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