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14.06.2017  08:54   

На Салтовке пьяный водитель протаранил бордюр

13 июня около 15.00 во время патрулирования Московского района, на Юбилейном проспекте полицейские заметили автомобиль Mazda 626, который нарушал правила дорожного движения.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Увидев патрульных, водитель увеличил скорость и пытался скрыться.

Однако на перекрестке Юбилейного проспекта и улицы Якутской мужчина не справился с управлением и врезался в бордюр. Из-за повреждения машина остановилась.

За рулем автомобиля находился 41-летний водитель с признаками алкогольного опьянения.

В присутствии свидетелей харьковчанин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер".

Результат оказался  - 2.84 промилле, что превышает норму в 14 раз.

Теперь за вождение в нетрезвом состоянии мужчине грозит административная ответственность и лишение водительского удостоверения сроком на 1 год.

Тэги:  дтп, салтовка, харьков
 
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