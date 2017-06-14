14.06.2017 08:54

На Салтовке пьяный водитель протаранил бордюр

13 июня около 15.00 во время патрулирования Московского района, на Юбилейном проспекте полицейские заметили автомобиль Mazda 626, который нарушал правила дорожного движения.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



Увидев патрульных, водитель увеличил скорость и пытался скрыться.



Однако на перекрестке Юбилейного проспекта и улицы Якутской мужчина не справился с управлением и врезался в бордюр. Из-за повреждения машина остановилась.



За рулем автомобиля находился 41-летний водитель с признаками алкогольного опьянения.



В присутствии свидетелей харьковчанин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер".



Результат оказался - 2.84 промилле, что превышает норму в 14 раз.



Теперь за вождение в нетрезвом состоянии мужчине грозит административная ответственность и лишение водительского удостоверения сроком на 1 год.