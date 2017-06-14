На Салтовке пьяный водитель протаранил бордюр

13 июня около 15.00 во время патрулирования Московского района, на Юбилейном проспекте полицейские заметили автомобиль Mazda 626, который нарушал правила дорожного движения.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Увидев патрульных, водитель увеличил скорость и пытался скрыться.
Однако на перекрестке Юбилейного проспекта и улицы Якутской мужчина не справился с управлением и врезался в бордюр. Из-за повреждения машина остановилась.
За рулем автомобиля находился 41-летний водитель с признаками алкогольного опьянения.
В присутствии свидетелей харьковчанин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер".
Результат оказался - 2.84 промилле, что превышает норму в 14 раз.
Теперь за вождение в нетрезвом состоянии мужчине грозит административная ответственность и лишение водительского удостоверения сроком на 1 год.
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