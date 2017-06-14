 
Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина погиб, пытаясь поменять лампочку на даче
14.06.2017  11:00   

Мужчина погиб, пытаясь поменять лампочку на даче

Несчастный случай произошел в поселке Хорошево Харьковского района.


// Facebook

Как сообщили в Нацполиции, днем 13 июня на собственном дачном участке садового общества 64-летний житель Харькова пытался заменить лампочку на электроопоре.

Мужчина не удержался и упал. От полученных травм скончался.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.06 Криминал и происшествия На Харьковщине обнаружили тело пропавшего без вести мужчины 01.06 Криминал и происшествия Пьяный мужчина погиб, пытаясь подключить дом к электричеству 29.05 Криминал и происшествия Пятилетняя девочка погибла, выпав из окна
 
 

Видео

Доверие международных инвесторов. Харьков подписал кредитное соглашение с ЕБРР для покупки новых троллейбусов
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 