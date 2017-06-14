14.06.2017 11:00

Мужчина погиб, пытаясь поменять лампочку на даче

Несчастный случай произошел в поселке Хорошево Харьковского района.



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Как сообщили в Нацполиции, днем 13 июня на собственном дачном участке садового общества 64-летний житель Харькова пытался заменить лампочку на электроопоре.



Мужчина не удержался и упал. От полученных травм скончался.



По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».