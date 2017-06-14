Пьяный водитель гонял по Алексеевке на тягаче (ФОТО)

Около 10 часов вечера 13 июня патрульным сообщили, что водитель грузовика Mercedes находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Через несколько минут патрульные заметили авто вероятного нарушителя. Грузовик двигался по улице Асхарова в сторону проспекта Науки. На требование патрульных остановить автомобиль водитель не реагировал, а наоборот увеличил скорость, несмотря на дорожные знаки и сигналы светофора. Во время движения грузовик чуть не спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с другим авто и пешеходом. В течение нескольких минут полицейские постоянно приказывали водителю остановиться, однако последний продолжал движение.
Через некоторое время грузовик выехал на Алексеевский мост и наконец остановился. Во время беседы с водителем патрульные заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.
В результате на водителя грузовика патрульные составили три административных протокола по статьям 130 (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), 122-2 (неостановка по требованию сотрудника полиции) и 122 часть 4 (создание аварийной ситуации).
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