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14.06.2017  11:19   

Пьяный водитель гонял по Алексеевке на тягаче (ФОТО)

Около 10 часов вечера 13 июня патрульным сообщили, что водитель грузовика Mercedes находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.


// Патрульная полиция

Через несколько минут патрульные заметили авто вероятного нарушителя. Грузовик двигался по улице Асхарова в сторону проспекта Науки. На требование патрульных остановить автомобиль водитель не реагировал, а наоборот увеличил скорость, несмотря на дорожные знаки и сигналы светофора. Во время движения грузовик чуть не спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с другим авто и пешеходом. В течение нескольких минут полицейские постоянно приказывали водителю остановиться, однако последний продолжал движение.

Через некоторое время грузовик выехал на Алексеевский мост и наконец остановился. Во время беседы с водителем патрульные заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.

В результате на водителя грузовика патрульные составили три административных протокола по статьям 130 (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), 122-2 (неостановка по требованию сотрудника полиции) и 122 часть 4 (создание аварийной ситуации).

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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