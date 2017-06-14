14.06.2017 12:06

Водитель навеселе спровоцировал ДТП с общественным транспортом (ФОТО)

Авария произошла 13 июня около 23.30 на перекрестке проспекта Льва Ландау и Салтовского шоссе.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель авто Хонда Аккорд, проезжая перекресток, не предоставил преимущество в движении трамвая, из-за чего, вероятно, и произошло ДТП.



В результате происшествия никто не пострадал.



Во время оформления дорожно-транспортного происшествия патрульные обнаружили у водителя авто Хонда Аккорд признаки алкогольго опьянения. Водителю предложили на месте пройти тест на состояние опьянения с помощью алкотестера "Драгер". Мужчина согласился. Результат осмотра показал 2,38 промилле, при допустимой норме 0,2 промилле.



На данного гражданина патрульные составили протокол по статье 130 КУоАП (управление автомобилем в состоянии опьянения), а автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.