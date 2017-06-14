 
Главная Новости Криминал и происшествия В лесу под Харьковом нашли скелет мужчины
14.06.2017  12:54   

В лесу под Харьковом нашли скелет мужчины

13 июня скелетированное тело человека было обнаружено в Нововодолажском районе.


// Facebook

В полицию поступило сообщение от жителя поселка Южный о том, что в пгт Новая Водолага в лесу он обнаружил скелет.

По предварительным данным, останки принадлежат мужчине в возрасте около 25-30 лет.

Работниками полиции принимаются меры по установлению личности неизвестного.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  скелет, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.06 Открытия в Харькове, Украине и Мире Скелеты двух вампиров нашли болгарские археологи (ФОТО)
 
 

Видео

Доверие международных инвесторов. Харьков подписал кредитное соглашение с ЕБРР для покупки новых троллейбусов
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 