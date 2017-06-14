В лесу под Харьковом нашли скелет мужчины

13 июня скелетированное тело человека было обнаружено в Нововодолажском районе.
В полицию поступило сообщение от жителя поселка Южный о том, что в пгт Новая Водолага в лесу он обнаружил скелет.
По предварительным данным, останки принадлежат мужчине в возрасте около 25-30 лет.
Работниками полиции принимаются меры по установлению личности неизвестного.
Желательно внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Только будьте аккуратнее со словами: необдуманная фраза может привести к скандалу.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет затянуто облаками. Существенных осадков синоптики не обещают.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
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