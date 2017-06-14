14.06.2017 12:54

В лесу под Харьковом нашли скелет мужчины

13 июня скелетированное тело человека было обнаружено в Нововодолажском районе.



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В полицию поступило сообщение от жителя поселка Южный о том, что в пгт Новая Водолага в лесу он обнаружил скелет.



По предварительным данным, останки принадлежат мужчине в возрасте около 25-30 лет.



Работниками полиции принимаются меры по установлению личности неизвестного.