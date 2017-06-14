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14.06.2017  12:50   

Избиение полицейского в Харькове: злоумышленнику сообщили о подозрении

22-летнего мужчину и его подельника копы разоблачили еще в начале мая, далее продолжалась работа по сбору неопровержимых доказательств их преступной деятельности.


gordonua
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, в результате проведенных мероприятий следователями доказана причастность 22-летнего мужчины к совершению разбойного нападения на полицейского, 13 июня ему вручили уведомление о подозрении в совершении тяжкого преступления.
 
Напомним, в начале мая дерзкая преступная группа была задержана сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с оперативными службами территориальных отделов полиции и бойцами спецподразделения «КОРД».
 
«На счету злоумышленников почти 20 тяжких преступлений - разбои, грабежи и дерзкое нападение на инспектора Управления патрульной полиции Харькова, который они совершили 9 декабря 2016 на улице Танкопия. Полицейский до сих пор находится в тяжелом состоянии», - добавляют в пресс-службе ведомства.
 
Сейчас правоохранители решают вопрос о уведомлении о подозрении в совершении нападения 23-летнему члену группировки.
 
Справка. Оба злоумышленника содержатся в Харьковском  учреждении исполнения наказаний управления государственной пенитенциарной службы Украины.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, избиение, харьков
 
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