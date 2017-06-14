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14.06.2017  13:58   

В пьяной драке женщина схватилась за нож

Правоохранители задержали 45-летнюю злоумышленницу, которая нанесла телесные повреждения сожителю.


// Facebook

Конфликт произошел ночью в селе Лосевка Волчанского района. Неизвестный мужчина сообщил в полицию, что возле дома происходит драка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

При проведении проверки установлено, что во время распития алкогольных напитков между 40-летним мужчиной и его 45-летней сожительницей, ранее судимой жительницей села Сосновый Бор, возникла ссора.

В разгар конфликта женщина нанесла один удар ножом своему сожителю, чем нанесла телесные повреждения.

Бригадой скорой медицинской помощи с ножевым ранением поясницы пострадавший был доставлен в хирургическое отделение Волчанской центральной районной больницы. Состояние здоровья пострадавшего стабильное.

Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.124 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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